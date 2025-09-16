Um pouco de stand up comedy e um pouco de reflexão: assim como os demais episódios do projeto Falas deste ano, o Falas de Acesso tem o riso como o principal aliado para uma boa e necessária conversa sobre o universo das pessoas com deficiência. Apresentado pelas influenciadoras e comediantes Pequena Lo e Tata Mendonça, a atração traz diversos quadros bem-humorados sobre situações, comportamentos e termos capacitistas utilizados frequentemente pela sociedade. Com um elenco majoritariamente composto por PCDs, um dos grandes diferenciais da atração deste ano é o humor como porta de entrada para conscientização e o riso como um jeito de acolher. “A gente também sabe ser apresentadora. A gente também pode ser atriz. Cada um tem o seu talento. Mas o humor traz essa facilidade de você conseguir falar de uma forma mais fácil com quem estiver assistindo”, explica Pequena Lo. Falas de Acesso também trará representatividade para a TV aberta, por intermédio dos diversos talentos que vão participar da programação, como o comediante Vini Santos (@ovini.santos), a escritora Amanda Soares (@pcdperigosa) e o ator Gigante Leo (@gianteleo). “Eu estou apresentando um programa, onde a Globo dá essa visibilidade para temas muito importantes. Eu acho que as pessoas vão saber, de uma vez por todas, que a gente merece estar em todos os acessos”, completou a outra apresentadora do especial, Tata Mendonça. Cada personagem terá o seu estilo, suas individualidades e memórias. As histórias podem se entrelaçar, pois a ideia é falar de uma questão coletiva respeitando o individual. Acessibilidade é um ponto chave que fortalece a narrativa de cada quadro da atração, seja por uma piada, uma observação, uma crítica, ironia ou até mesmo uma denúncia indiretamente. “Acho que uma das maiores questões que a PCD tem é a falta de acessibilidade e a falta de empatia. Então, eu acho que um programa que trata esse assunto de forma leve e divertida pode ser importante para que a gente quebre alguns estigmas sobre essa comunidade”, afirma a roteirista Veronica Debom. Com direção artística de Matheus Malafaia, o especial reúne talentos diversos e visa criar conexões por intermédio dos quadros durante o programa. “A gente vai botar uma lente de aumento em algumas situações do cotidiano das pessoas com deficiência, queremos provocar discussão e debate na família. De que forma a gente pode pensar uma sociedade mais inclusiva, mais acessível e desmistificar um pouco a maneira como a sociedade trata as pessoas com deficiência?”, indaga o diretor. Para ele, Falas de Acesso não vem somente com a intenção de “quebrar tabus”, mas de reparar a falta de conhecimento que muita gente tem a respeito quando o assunto é ser PCD. Setembro é o mês oficial da luta pela inclusão social de pessoas com deficiência e para a apresentadora Pequena Lo, “incluir é, além de tudo, a pessoa aprender a respeitar”. Já Tata Mendonça acredita que, com o alcance da atração, o tema vai ganhar a força que sempre mereceu. Falas de Acesso tem redação final de Veronica Debom e tem direção artística de Matheus Malafaia. A produção executiva é de Claudio Dager, produção de Silvana Feu e direção de gênero de Patricia Pedrosa. O especial será exibido na TV Globo segunda-feira (22).