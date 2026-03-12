O Globo Repórter desta sexta-feira (13) percorre quatro capitais brasileiras — Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo — para mostrar como nossas paisagens, histórias e talentos vêm conquistando o mundo por meio do cinema. Ao longo de quase 130 anos de produção audiovisual, o Brasil construiu uma identidade que emociona plateias, forma novos públicos e fortalece a presença da cultura nacional no exterior. As repórteres Bianka Carvalho, Bette Lucchese e Camila Marinho visitam cenários reais que se tornaram palco de filmes premiados e revelam curiosidades de obras que marcaram gerações.No Recife, Bianka Carvalho apresenta o histórico Cinema São Luiz, uma das principais locações de O Agente Secreto, longa indicado a quatro categorias no Oscar 2026 e que transformou quase 50 pontos da cidade em atrações turísticas. Ela conversa com moradores que participaram ou acompanharam as gravações, revelando como a produção movimentou a capital pernambucana. A equipe também acompanha a filmagem de Tainara, curta feito por jovens cineastas na Ilha de Deus, periferia do Recife. Em Londres, Wagner Moura e o cineasta Kleber Mendonça Filho conversam com a correspondente Cecília Malan sobre a relevância do cinema brasileiro na formação da identidade nacional. “O que eu acho mais bonito é que nós, brasileiros, vejamos o nosso cinema, nossa arte, porque isso nos informa quem nós somos, cria identidade e autoestima”, afirma Wagner. “O cinema é uma maneira muito forte e poderosa de contar histórias. É essencial que o Brasil consiga se ver, se ouvir e ver histórias que digam ‘isso aqui faz parte de quem somos’”, destaca Kleber.No Rio de Janeiro, Bette Lucchese visita a casa onde foi filmado Ainda Estou Aqui, primeiro filme original Globoplay, de Walter Salles, vencedor do Oscar inédito para o Brasil de melhor filme internacional em 2025. Ela leva Ana Lucia Paiva, a Analu, filha de Eunice e Marcelo Paiva, para conhecer a residência que ajudou a recriar. Ao reviver as memórias de sua família, Analu se emociona. O programa relembra ainda clássicos ambientados na cidade, como Central do Brasil, Cidade de Deus e Tropa de Elite. Um morador do Morro da Babilônia, na Zona Sul do Rio, recorda a semana intensa de gravações das cenas de baile funk que marcaram Tropa de Elite.Em Salvador, Camila Marinho destaca a força cinematográfica da capital baiana — terra de Glauber Rocha e Jorge Amado. A cidade Natal de Wagner Moura abriga cenários icônicos, como a escadaria da Igreja do Passo, eternizada em O Pagador de Promessa, primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar e vencedor da Palma de Ouro em Cannes. Camila também percorre o Pelourinho e a Feira de São Joaquim, locais que marcaram produções como Dona Flor e Seus Dois Maridos e Ó Pai, Ó. Um amigo de infância de Wagner Moura relembra ainda a trajetória do ator e conta alguns bastidores de Cidade Baixa, também filmado em Salvador.Já em São Paulo, cidade que serviu de cenário para obras como Carandiru e para coproduções internacionais como O Beijo da Mulher Aranha, Bette Lucchese conversa com o cineasta Fernando Meirelles. Reconhecido por transformar cidades em personagens — como em Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira —, Meirelles fala sobre sua relação com espaços reais. “Eu gosto de gravar em lugares reais e com pessoas de verdade. Toda cidade é fotogênica, é só saber como mostrar”, ressalta. Bette visita ainda o edifício Copan, onde foi rodado Que Horas Ela Volta?, protagonizado por Regina Casé. “Foi a primeira vez que eu tive a dimensão de que uma história que era só nossa, era de todo mundo”, diz a atriz. O programa destaca ainda a reabertura do Cine Copan, inaugurado em 1970 e fechado há quatro décadas, que volta a funcionar como um novo espaço cultural da capital paulista.