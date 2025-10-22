Pré-estreia\nO Agente Secreto\nBrasil, 2025. Kleber Mendonça Filho. Com Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido. Drama policial, 2h40. 16 anos. Buriti 3, às 21h10 (sábado). Cinemark Flamboyant 1, às 18h10 (sábado). Cinépolis Cerrado 2, às 20h (sábado). CineX Oscar Niemeyer 2, às 18h10 (sábado). Kinoplex Goiânia 4, às 20h50 (sábado). Brasil, 1977. Marcelo, um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso, com a intenção de começar uma nova vida. Ali, ele chega na semana do carnaval, então logo a paz e a calmaria da cidade vai se esvaindo, e com o decorrer do tempo percebe que atraiu para si o caos do qual ele sempre quis fugir.\nEstreias\nMauricio de Sousa - O Filme