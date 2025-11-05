Estreias\nO Agente Secreto\nBrasil, 2025. Kleber Mendonça Filho. Com Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido. Drama policial, 2h40. 16 anos. Buriti 1, às 14h30 (sábado e domingo). Buriti 4, às 21h. Buriti 5, às 16h50 e 20h. Buriti 5, às 18h50. Cine Cultura, às 14h e 19h30 (quinta; sexta, às 18h45; sábado, às 14h e 17h; domingo, às 16h10; segunda, às 14h; terça e quarta, às 19h). Cine Ritz 1, às 14h, 17h e 20h. Cineflix Aparecida 3, às 14h50, 18h e 21h10. Cineflix Aparecida 4, às 15h20, 18h30 e 21h40. CineMais Bougainville 3, às 14h, 17h30 e 21h. CineMais Bougainville 5, às 20h45. CineMais Portal Norte 2, às 14h, 17h20 e 20h40. CineMais Portal Sul 2, às 14h, 17h20 e 20h40. Cinemark Flamboyant 1, às 12h (exceto sábado e domingo) e 18h. Cinemark Flamboyant 2, às 17h20 (sábado e domingo, às 17h15; exceto quarta). Cinemark Flamboyant 4, às 12h (sábado e domingo, às 12h10, 15h40 e 19h10. Cinemark Flamboyant 7, às 16h30 e 20h (sábado e domingo, extra às 13h). Cinemark Flamboyant 8, às 14h40 e 21h10 (sábado e domingo, às 14h40 e 21h20). Cinemark Passeio 1, às 17h20 e 20h45 (sábado e domingo, extra às 13h45). Cinemark Passeio 3, às 16h30 e 20h (sábado e domingo, às 13h). Cinemark Passeio 4, às 18h. Cinemark Passeio 5, às 15h40 e 19h10. Cinépolis Cerrado 2, às 14h30, 18h e 21h30. Cinépolis Cerrado 5, às 14h, 17h30 e 21h. CineX Oscar Niemeyer 2, às 18h20 e 21h15. Kinoplex Goiânia 1, às 14h10, 17h20 e 20h30. Kinoplex Goiânia 3, às 13h40, 16h50 e 20h (quarta, às 13h e 16h20). Kinoplex Goiânia 4, às 14h30, 17h40 e 20h50. Multicine Cidade Jardim 1, às 19h55 (sábado e domingo, extra às 16h40). Marcelo, um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso, com a intenção de começar uma nova vida. Ali, ele chega na semana do carnaval, então logo a paz e a calmaria da cidade vai se esvaindo.