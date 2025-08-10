Michael Jackson e Beatles têm lugar de destaque na programação cultural de Goiânia nesta semana. Ícones globais e donos de legiões de fãs, eles serão homenageados em tributos que prometem emocionar o público goiano. No dia 16, o espetáculo Hey Jude e Orquestra revive os clássicos dos Beatles com arranjos fiéis e orquestra ao vivo no Teatro Rio Vermelho, enquanto no domingo (17), o show History Tour, com Rodrigo Teaser, traz o maior tributo a Michael Jackson em uma produção cheia de efeitos especiais no Centro de Convenções da PUC Goiás. Há ainda durante o final de semana a apresentação de Letícia Spiller e Marcelo Serrado na comédia Avesso do Avesso, no Teatro Goiânia. Confira as atrações e divirta-se.\nQUARTA-FEIRA (13)\nDança e humor\nNos dias 13 e 14, o espetáculo Le Tombé, da Cia. Nudante, encerra sua turnê em Goiânia com apresentações gratuitas no Teatro Zabriskie. A montagem de dança-teatro tem direção de Izabela Nascente e conta com os intérpretes Ludmila Machado, Ana Clara Dafico e Danilo Leão. No dia 13, as sessões serão às 9h40 (com audiodescrição) e às 14 horas (com Libras); no dia 14, às 20 horas, com audiodescrição. A entrada é franca. Informações: @agencialumieira.