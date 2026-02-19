Rachel Reis, Zeca Baleiro e Gabriel O Pensador se apresentam no Claque Cultural (Meneson Conceição; Necka Ayala; Lyzaoliv)\nTrês noites de música, diversidade de estilos e grandes nomes da cena nacional prometem movimentar Goiânia. De 26 a 28 de fevereiro, o Claque Cultural realiza uma maratona com shows gratuitos de Rachel Reis, Zeca Baleiro e Gabriel O Pensador, ao lado de artistas goianos, no Centro de Excelência do Esporte, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.\nA abertura da programação, promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, em parceria com o Sesc Goiás, começa às 19h da próxima quinta-feira (26), com apresentações do Grupo Sociedade Black, Poly Pimpão, Blowdrivers e Grupo 3 em 1.\nRachel Reis sobe ao palco às 21h40, trazendo sua mistura envolvente de MPB, axé, pop, samba jazz, samba e reggae, em um show marcado por sonoridade contemporânea e forte presença artística.