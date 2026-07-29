ESTREIAS\nHomem Aranha: Um Novo Dia\nEUA, 2026. Direção de Destin Daniel Cretton. Com Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink. Ficção científica, 2h25. 12 anos, legendado e dublado. Aurum Oscar Niemeyer 1, dubl., às 11h25, 14h e 21h30 (quinta; sexta, às 21h45; segunda e quarta, às 11h20, 13h55, 16h30 e 21h40; terça, às 11h15h 1350 e 16h25), e leg., às 19h (quinta; sábado, às 21h40; quarta, às 19h05). Aurum Oscar Niemeyer 2, dubl., às 21h40 (domingo), e leg., às 19h05 (domingo). Buriti 1, dubl., às 13h40, 16h30 e 19h20 (quinta, sexta e sábado, extra às 22h10. Buriti 2, dubl., às 14h20, 17h10 e 20h (quinta, sexta, sábado e domingo, extra às 11h30). Buriti 3, dubl., às 19h. Buriti 4, dubl., às 15h e 20h15. Buriti 5, dubl., às 15h50, 18h40 e 21h30 (quinta, sexta, sábado e domingo, extra às 13h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 14h30, 17h30 e 20h30. Cineflix Aparecida 2, 3D, dubl., às 16h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 13h, 19h e 22h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 18h45, e leg., às 21h45. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h30. CineMais Bougainville 1, 3D, dubl., às 14h40, 17h45 e 20h50. CineMais Bougainville 4, 3D, às 15h, 18h10 e 21h15. CineMais Bougainville 5, dubl., às 15h20, e leg., às 18h30 e 21h40. CineMais Portal Norte 1, 3D, dubl., às 15h, 18h15 e 21h15. CineMais Portal Sul 4, 3D, dubl., às 15h, 18h15 e 21h15. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 15h e 21h20, e 3D, leg., às 18h10 (sábado e domingo, extra às 11h50). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h30 e 20h45, e leg., às 17h40. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 21h50, e 3D, leg., às 13h, 16h10, 19h20 e 22h25. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 12h20, 15h30 e 18h40, e leg., às 21h50. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 13h30, 16h40, 19h50 e 23h (segunda, terça e quarta, exceto 23h). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 17h10, 3D, dubl., 14h (sábado e domingo, às 10h55 e 24h), e leg., às 20h20. Cinemark Passeio 1, dubl., às 12h15, 15h20, 18h40 e 21h50. Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h30, 16h40, 19h50 e 22h55 (segunda, terça e quarta, exceto às 22h55). Cinemark Passeio 3, dubl., às 17h10 e 20h20, e 3D, dubl., às 14h. Cinemark Passeio 4, dubl., às15h e 21h20, e 3D, dubl., às 18h10 (sábado e domingo, extra às 11h45). Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 12h45 (sábado e domingo, às 12h50), 16h, 19h10 e 22h15). Cinemark Passeio 6, dubl., às 12h30 (exceto sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 14h, 17h15 e 20h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h30, 17h45 e 21h, e leg., às 17h30. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h30, 16h45 e 20h. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 15h, 18h15 e 21h30. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 11h50 (quinta, sexta e sábado, 14h50 e 17h50). Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 14h1, e 3D, dubl., às 17h e 20h. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 12h (quinta, sexta e sábado), e leg., às 15h, 18h e 21h. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 14h30, 17h30 e 20h30. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 12h35 (quinta, sexta e sábado), e leg., às 17h45 e 20h45. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 19h20. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 15h30 e 21h. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 17h30 e 20h35, e 3D, dubl., às 14h15. A vida de Peter Parker após os acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Vivendo em Nova York depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, o amigão da vizinhança tenta seguir em frente anonimamente enquanto concilia a rotina universitária com a missão de proteger a cidade como super-herói. Sem poder contar com seus amigos e obrigado a enfrentar tudo sozinho, Peter busca se reencontrar ao mesmo tempo em que se sente invisível e vê sua namorada vivendo novas experiências. Porém, uma série de acontecimentos coloca a cidade em perigo novamente, fazendo com que ele enfrente vilões cada vez mais poderosos e tome decisões que colocarão à prova seus valores e o verdadeiro significado do sacrifício, mostrando que, de fato, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Em uma jornada marcada por recomeços, Peter precisará descobrir se é possível adaptar-se à nova realidade sem abrir mão daquilo que faz dele o Homem-Aranha.