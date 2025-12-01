Dezembro será um mês repleto de novidades no Globoplay Novelas, canal para os apaixonados por grandes histórias da teledramaturgia. Já está disponível para o público o romance rural de Paraíso e o drama de Salve Jorge, ambas voltando à TV pela primeira vez. Na segunda quinzena, especificamente no dia 15, é a vez da fábula de Cordel Encantado e da aguardada produção turca Leyla - Sombras do Passado, versão internacional do fenômeno Avenida Brasil. Paraíso volta à TV pela primeira vez, no lugar de Caras e Bocas. Exibida originalmente em 2009, a segunda versão de Paraíso já pode ser vista no canal. A obra de Benedito Ruy Barbosa, com adaptação de Edmara Barbosa, mergulha no universo do sertão para narrar o romance proibido entre Zeca (Eriberto Leão), o “filho do diabo”, e Maria Rita (Nathalia Dill), a “Santinha”. Ambientada no Mato Grosso, a trama explora o contraste entre o “peão doutor” e a jovem prometida para ser freira por sua mãe, Mariana (Cássia Kis). O elenco conta ainda com grandes nomes como Reginaldo Faria, Alexandre Nero, Vanessa Giácomo e o cantor Daniel. A novela será exibida de segunda a sábado, às 14h35 e 0h30.Salve Jorge retorna debatendo o tráfico humano e a força de Morena. A partir de 8 de dezembro, o público poderá rever a emocionante novel”, que chega à programação no lugar de Celebridade. A obra de Gloria Perez volta à TV pela primeira vez, trazendo a mistura de drama e suspense ao abordar o tráfico internacional de pessoas. A trama é centrada na luta de Morena (Nanda Costa), moradora do Complexo do Alemão que, seduzida por uma falsa promessa de trabalho, se torna vítima de uma rede criminosa chefiada por Lívia Marine (Claudia Raia). Paralelamente, ela vive um romance de idas e vindas com o capitão Theo (Rodrigo Lombardi). O elenco inclui, entre outros nomes, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero. A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 23h30.O realismo fantástico de Cordel Encantado substitui Além do Tempo. Os encantos de Açucena e Jesuíno estão de volta a partir de 15 de dezembro, ocupando a faixa das 20h05. A obra de Thelma Guedes e Duca Rachid mistura lendas heroicas do sertão nordestino com o fascínio da realeza europeia. A história narra o amor entre Açucena (Bianca Bin), uma princesa criada por lavradores, e Jesuíno (Cauã Reymond), filho legítimo do cangaceiro Herculano (Domingos Montagner). O elenco reúne ainda Bruno Gagliasso, Débora Bloch e Matheus Nachtergaele.Leyla - Sombras do Passado, a versão turca de Avenida Brasil chega ao canal também no dia 15 de dezembro, substituindo Dolunay. A aclamada produção é a versão turca do fenômeno Avenida Brasil e acompanha a vingança de Leyla (Cemre Baysel), a Nina da versão original, contra a madrasta Nur (Gonca Vuslateri), após ser abandonada na infância. No Globoplay Novelas, a exibição será de segunda a sábado, às 20h55. ()