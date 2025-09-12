Projeção irá mostrar as tradicionais Cavalhadas, além das belezas do Cerrado (Divulgação)\nUma projeção mapeada ilumina a fachada da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, a partir desta sexta-feira (12), durante o Canto da Primavera 2025, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. A “tela viva” criada pelo artista multimídia goiano, VJ Paulinho Pessoa, destaca as riquezas do Cerrado e cultura local. A programação segue até domingo (14) (Confira a galeria abaixo).\nEntre as imagens projetadas, estão as lendárias e tradicionais Cavalhadas, as delicadas Pastorinhas, o artesanato local, além da natureza exuberante representada pelas cachoeiras e Serra dos Pireneus.\nSegundo o artista, um dos momentos mais emocionantes é a recriação artística de um afresco (arte pintada em paredes ou teto) perdido no incêndio da Igreja do Rosário em 2002, que faz parte da memória e fé da cidade histórica.