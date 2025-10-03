O Sesc Goiás dá início neste sábado (4) à edição 2025 do Arte da Palavra - Rede Sesc de Leitura, projeto de incentivo à leitura e difusão literária. Entre outubro e novembro, Goiás recebe mais de 58 atividades, entre oficinas, debates e apresentações, com a participação de 27 artistas de 12 estados brasileiros. A programação é realizada em Anápolis, Itumbiara, Goiânia e Jataí, de forma gratuita ou a preços acessíveis.\nO projeto é estruturado em três circuitos que ampliam o acesso à literatura em diferentes linguagens e formatos. Os debates do Circuito de Autores contarão com mediação das escritoras Lari Mundim e Tarsilla Couto, e do escritor Jamesson Buarque, fortalecendo a cena literária local. O Circuito de Oralidades valoriza narrativas orais, com contadores de histórias, saraus e performances que unem poesia, música e teatro. Já o Circuito de Criação Literária oferece oficinas de escrita criativa com diferentes temáticas, estimulando a produção literária e a formação de novos autores e leitores.