Sob a sombra das árvores do Bosque dos Buritis, a arte encontra abrigo nas mãos de Maria do Rosário de Fátima Marçal de Almeida. É ali que a aposentada de 72 anos prepara uma pintura botânica feita a partir de folhas recolhidas do próprio chão do espaço urbano. A obra, construída em poucas horas, carrega quase duas décadas de relação com o Centro Livre de Artes (CLA) e será apresentada ao público neste sábado (25), durante mais uma edição do projeto Arte no Bosque.\nO evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, transforma o espaço em um grande palco a céu aberto, reunindo apresentações, exposições dos alunos da escola e atividades de bem-estar. Aberta ao público e realizada a partir das 8h30, a iniciativa convida moradores e visitantes a ocuparem um dos pontos mais simbólicos de Goiânia por meio da cultura.