Está aberto o processo seletivo para a escolha da atriz que dará vida a Marília Mendonça na cinebiografia dedicada à cantora, um dos maiores ícones da música brasileira. A produção busca atrizes e cantoras interessadas em interpretar a artista conhecida como a Rainha da Sofrência, em um filme que pretende retratar sua trajetória pessoal e artística, marcada por sucesso, sensibilidade e forte conexão com o público.A convocatória é voltada a mulheres entre 18 e 25 anos, que tenham afinidade com o universo musical e apresentem aparência física semelhante à de Marília Mendonça. Além disso, é exigida disponibilidade para possíveis adaptações visuais e físicas, como mudanças no cabelo e caracterização, sempre com acompanhamento profissional. Habilidade para interpretação dramática e musical é considerada essencial, assim como experiência com canto ou disposição para realizar preparação vocal.Para participar da seleção, as interessadas devem preencher um formulário de inscrição até o dia 14 de janeiro por meio do link: https://docs.google.com/ forms/d/e/1FAIpQLSe1Z1tkN7-uPW99kpo9y04c_gP3BCtRbyn041x_x_9dBbQKOA/viewform. Entre os materiais solicitados estão dados pessoais, duas fotos recentes; uma de rosto e outra de corpo inteiro, sem filtros ou maquiagem pesada, além de um vídeo de até um minuto com apresentação pessoal e outro vídeo cantando um trecho de alguma música do repertório de Marília Mendonça.Após a etapa inicial, a equipe da produção entrará em contato com os perfis selecionados para a realização de testes. O projeto é apresentado como uma oportunidade de integrar uma produção cinematográfica de relevância cultural, que celebra o legado, a força e a voz de uma das artistas mais emblemáticas da música brasileira contemporânea.TrajetóriaMarília Mendonça foi um dos maiores fenômenos da música brasileira contemporânea e a voz que redefiniu o sertanejo nos anos 2010. Com letras diretas, emocionais e carregadas de vivências femininas, ela se consagrou como a principal representante do chamado feminejo, abrindo espaço para uma nova geração de mulheres no gênero. Entre seus maiores sucessos estão Infiel, Eu Sei de Cor, De Quem É a Culpa?, Todo Mundo Vai Sofrer, Graveto e Supera, canções que dominaram rádios, plataformas digitais e se tornaram trilhas sonoras de histórias de amor, dor e superação em todo o País.A trajetória de Marília foi interrompida de forma trágica em 5 de novembro de 2021, quando a cantora morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em Minas Gerais, a caminho de um show. A comoção nacional evidenciou a dimensão de seu impacto artístico e afetivo: Marília não era apenas uma estrela, mas um símbolo de identificação coletiva. Sua importância vai além dos números recordes de audiência e prêmios: ela mudou narrativas, colocou sentimentos femininos no centro do sertanejo e deixou um legado que segue vivo nas músicas, na influência sobre outros artistas e na memória de um público que continua cantando suas dores e verdades.