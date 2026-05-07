O que nasceu como celebração de uma amizade virou grife. Criado para reunir grandes nomes do sertanejo em torno de modões e uma estética de bar intimista, o Cabaré cresceu além do palco, gerou DVD, bebidas e uma série de shows pelo País com ingressos esgotados. É para fechar esse ciclo que o cantor Leonardo se une à dupla Bruno e Marrone na turnê Cabaré – O Último Encontro, que ocupa o estacionamento do Estádio Serra Dourada neste sábado (9).\nA turnê encerra, ao menos por ora, uma das parcerias mais populares do sertanejo recente. A palavra despedida aparece, mas não se impõe. É como se o cabaré fechasse, mas não apagasse a luz. “Eu ainda penso em fazer novos encontros como Cabaré, porque isso é bom. Cantar com amigos é algo que gosto muito. Na nossa vida corrida, esses encontros ficam cada vez mais difíceis”, explicou Leonardo, em entrevista ao POPULAR. O que se encerra, de verdade, é a formação atual.