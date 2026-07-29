A Casa do Patrimônio, em Goiânia, recebe nesta quinta-feira (30), às 18h30, uma nova edição do projeto Café e Cultura, iniciativa realizada pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás (Iphan-GO) em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Laboratório de Política, Gestão e Produção das Artes e Culturas da Escola de Música (LabCult-EM-UFG).\nA programação contará com apresentação musical de João Casimiro, artista selecionado pela Chamada Pública EM-UFG/LabCult nº 01/2026. A proposta do projeto é aproximar o público de diferentes manifestações culturais em um espaço voltado à preservação e valorização do patrimônio.\nAlém da música, o encontro marca o lançamento do livro Arqueologia do Sagrado – Crônicas Fotográficas, de Kenia de Aguiar Ribeiro. A obra reúne registros fotográficos e reflexões sobre patrimônio cultural e religiosidade, com imagens produzidas na Europa, no Oriente Médio e na América do Sul.