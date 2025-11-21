Pluralidade, criatividade e memória são os elementos centrais do livro Cinema Negro no Feminino: Afeto e Pertencimento além das Telas (Nau Editora), que será lançado neste sábado (22), no ateliê Sertão Negro. Na ocasião, haverá ainda a exibição de três curtas-metragens de diferentes regiões do País.\nA programação tem início às 15 horas, com o lançamento da obra lilerária, que reúne artigos, ensaios e entrevistas produzidos por pesquisadoras, cineastas e profissionais do audiovisual. A coletânea, organizada por Ceiça Ferreira e Edileuza Penha de Souza, propõe uma verdadeira costura de saberes: como um bordado de barafunda, os textos se entrelaçam para revelar caminhos, poéticas, processos criativos e epistemologias que constituem o cinema negro no feminino.\nA obra oferece ferramentas teóricas e metodológicas ao mesmo tempo em que afirma o cinema feito por mulheres negras como espaço de invenção, fabulação, resistência e memória. O livro será vendido no evento com preço promocional de R$ 42,36, como parte das ações de democratização do acesso previstas no projeto apoiado pelo Edital Rouanet nas Favelas (Vale, 2024); assim como a roda de conversa após a exibição, que terá tradução em Libras.