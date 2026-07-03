O projeto Estrelas do Araguaia, que neste ano celebra 23 anos de história, segue movimentando a temporada no Vale do Araguaia com uma programação gratuita de shows, ações culturais e atividades voltadas à preservação ambiental e ao impacto social. Depois da abertura realizada em abril, na Cidade de Goiás, a iniciativa entra agora em uma das etapas mais aguardadas do calendário, acompanhando o período de maior fluxo de turistas na região e levando apresentações a cidades e acampamentos às margens do rio.\nA agenda prossegue neste sábado (4), em Aruanã, com duas apresentações da Banda Soul Brazuka. O grupo sobe ao palco às 16 horas, na Praça Couto Magalhães, e retorna à noite, às 21 horas, no Condomínio Sol do Araguaia. A programação continua ao longo de julho com shows gratuitos em Baliza, Cangas, Itacaiú e outros pontos tradicionais da temporada.