Grooveria Eletroacústica é uma das atrações do Saga Jazz Festival neste sábado (15), em Pirenópolis, e recebe Fernanda Abreu como participação especial no show que encerra a programação musical do evento. Comandado pelo baterista e produtor Tuto Ferraz, o projeto mistura jazz, funk, soul e música brasileira em uma apresentação que deve aproximar a música instrumental da pista de dança. O festival acontece das 16h às 23h, no Casarão Serra do Ouro.\nA participação de Fernanda Abreu reforça justamente essa característica dançante da Grooveria. Com uma carreira marcada pelo encontro entre funk, soul, samba, música eletrônica e pop, a cantora se tornou uma das referências da música brasileira ligada às pistas. Canções como Rio 40 Graus, Veneno da Lata e Kátia Flávia, Godiva do Irajá fazem parte de uma trajetória que dialoga diretamente com a sonoridade do projeto.