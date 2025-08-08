Nas décadas de 1980 e 1990, Goiânia era agitada pelo projeto Rock e Rua Festival, que transitava em diversos espaços públicos da capital. O evento retorna neste sábado (9) para a cidade com o show da banda Produto Interno Groove (foto), discotecagens especiais dos DJs Múcio e Calgaro e recitação de poesia com Granizo Poético e Jhey Matos, tudo na Praça Cívica. Há ainda uma oficina especial de discotecagem. A entrada é gratuita. A banda Produto Interno Groove surgiu em 2017 e promove um som que mistura brasilidade, rock, black music e soul, revisitando clássicos da música brasileira de nomes como Belchior, Tim Maia, Chico Buarque e Secos e Molhados. Já os DJs Múcio e Calgaro prometem criar um verdadeiro baile charme na Praça Cívica com muito flashback para quem não tem medo de se jogar. Para o coordenador do festival, Rodrigo Martins, o projeto Rock e Rua permite que o público de periferia volte a ter uma opção de acesso à cultura, trazendo o rap, a poesia, a discotecagem, o grafite, as danças urbanas e bandas de rock em um espaço central de Goiânia. “É um potente instrumento de ocupação do Centro da cidade com atividades culturais”, diz. ServiçoEvento: Festival Rock e RuaData: neste sábado (9), a partir das 17 horasInformações: @rockruabrazil Entrada gratuita