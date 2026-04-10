O reencontro com a era de ouro do pagode dos anos 1990 ganha novos capítulos com o projeto Samba 90 Graus, que chega a Goiânia neste sábado (11), no Espaço Dois Ipês. No palco, três nomes que ajudaram a moldar o gênero no Brasil, Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art, conduzem uma viagem afetiva por hits que marcaram gerações, em uma apresentação que mistura nostalgia, celebração e reencontro com o público.\nO espetáculo é uma imersão direta nos maiores sucessos do gênero. No repertório, não ficam de fora clássicos como Telegrama, Me Apaixonei Pela Pessoa Errada, Pimpolho e Temporal, além de hits que atravessaram gerações como Marrom Bombom, Fricote e Essa Tal Liberdade. Tudo isso costurado por um formato dinâmico, em blocos, que transforma a apresentação em uma grande roda de pagode coletiva.