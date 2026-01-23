O Projeto Supernova celebra uma década de trajetória com um show especial no Teatro Sesc Centro, neste sábado (24), às 20 horas. Com entrada gratuita e classificação livre, a apresentação marca os 10 anos da banda goiana de pop rock e reafirma sua conexão com o público por meio de um espetáculo que une música autoral, participação especial e um forte compromisso com a inclusão.\nO repertório do show passeia pelos três álbuns lançados ao longo da carreira, reunindo canções que ajudaram a consolidar o nome do Projeto Supernova no cenário musical goiano e nacional. Entre os destaques estão Desde Que Você Se Foi e Tudo Isso É Sobre Você, música que ultrapassou 60 mil visualizações no YouTube.\nUm dos momentos mais emocionantes da noite será a participação do cantor autista Murilo Leal, convidado especial do espetáculo. Além de interpretar sucessos da banda britânica Coldplay, Murilo leva ao palco uma história de superação que ganhou repercussão nacional após ser convidado pelos próprios integrantes do grupo inglês para assistir a um show em São Paulo. Portador da síndrome de Bardet-Biedl, condição que provoca perda progressiva da visão, Murilo transforma a música em ferramenta de expressão, afeto e memória.