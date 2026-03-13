O rapper Projota volta a Goiânia neste domingo (15) para uma apresentação no Bolshoi Pub. O show integra a agenda de apresentações do artista pelo País e deve reunir fãs da capital goiana para uma noite dedicada ao rap e à música urbana.Com carreira consolidada na música urbana brasileira, Projota se tornou conhecido por unir elementos do hip-hop com sonoridades do pop e por composições que dialogam com temas sociais e experiências pessoais. Ao longo dos anos, o cantor ampliou seu público e conquistou espaço nas rádios e plataformas digitais.Durante a apresentação em Goiânia, o repertório deve revisitar diferentes momentos da trajetória do artista. Entre as músicas mais aguardadas estão sucessos como Ela Só Quer Paz, Mulher e Foco, Força e Fé, que ajudaram a consolidar sua popularidade ao longo da última década.Conhecido por performances que aliam flow, rimas e discursos sociais, o cantor costuma transformar seus shows em encontros marcados por forte participação dos fãs. Nascido em São Paulo, o artista começou a ganhar projeção ainda na cena do hip-hop independente, participando de batalhas de rima e lançando suas primeiras músicas na internet no fim dos anos 2000. Com o tempo, seu estilo, que mistura rap, pop e letras de caráter pessoal, ampliou o alcance de seu trabalho e o levou a lançar álbuns que marcaram sua discografia, como A Milenar Arte de Meter o Louco e Tributo aos Sonhadores.A popularidade do cantor também se expandiu para além da música. Em 2021, ele participou do reality show Big Brother Brasil 21, exibido pela TV Globo, experiência que colocou sua imagem em evidência para um público ainda maior. Desde então, o artista continuou investindo em novos projetos musicais, lançamentos digitais e apresentações pelo país, mantendo presença constante tanto nas plataformas de streaming quanto nos palcos brasileiros.Antes da apresentação principal, os locutores Tobeats e Jorgão comandam o aquecimento do público com sets voltados ao hip-hop e à música urbana. A proposta é preparar o ambiente para a entrada de Projota no palco.Outro convidado da noite é o beatboxer Penido, considerado uma das referências da técnica no Brasil. Campeão nacional da modalidade, o artista desenvolve trabalhos ligados à difusão da cultura hip-hop e à formação de novos praticantes. Recentemente, Penido esteve em São Paulo acompanhando o Campeonato Brasileiro de Beatbox, evento que reúne alguns dos principais nomes da cena no país e que reforça a presença do artista no circuito nacional da cultura urbana. ServiçoShow: ProjotaData: neste domingo (15)Abertura da casa: 19hShow: 20hLocal: Bolshoi Pub – Rua T-53, nº 1140, Setor BuenoIngressos: R$ 100 (disponíveis online pela plataforma Sympla até o sábado) e R$ 120 (no dia do show)