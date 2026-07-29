O Brasil está prestes a se despedir de Agrado Garcia e João Raul, protagonistas da novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado. Com Goiás como cenário e o sertanejo como trilha, o folhetim celebra a reta final com a Turnê Coração Acelerado, que chega a Goiânia nesta sexta-feira (31) com shows de Ana Castela, Daniel e Chitãozinho e Xororó. O evento também reúne Isadora Cruz, Filipe Bragança e Gabz, intérpretes de Agrado, João Raul e Eduarda, que sobem ao palco do Espaço Dois Ipês, com ingressos à venda na plataforma Sympla. O show dá origem a um especial para a TV Globo, com exibição no dia 15 de agosto. “Filmar em um show ao vivo é uma experiência à parte”, comenta Filipe. Ele e Isadora conversaram com O POPULAR sobre os desafios, aprendizados e a despedida da novela que protagonizaram.