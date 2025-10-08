De secretária a empresária de sucesso, de mulher em crise a mãe atrapalhada — Ingrid Guimarães já viveu de tudo no cinema nacional. Agora, a atriz goiana encara um novo tipo de desafio nas telonas em Perrengue Fashion, que estreia nesta quinta-feira (10), nas salas de Goiânia e Aparecida: o de ser uma influenciadora cinquentona do mundo da moda. Na comédia, ela troca o salto das personagens clássicas pelo celular na mão e um feed repleto de likes, filtros e confusões. A direção é de Flávia Lacerda (O Auto da Compadecida 2).\nIngrid Guimarães participou ativamente da criação de Perrengue Fashion, assinando também a produção e o roteiro neste que é o primeiro filme brasileiro lançado pela Amazon MGM Studios. A goiana é uma comediante reconhecida, à frente de sucessos como De Pernas pro Ar (2010) e Minha Irmã e Eu (2023), estrelado ao lado de Tatá Werneck. Campeã de bilheteria, a atriz tem no currículo algumas das maiores comédias do cinema nacional, sempre conquistando o público com personagens divertidas, humanas, cheias de carisma e de força.