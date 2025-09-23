Em Três Graças, próxima trama das 21 horas da Globo, a Fundação Ferette, comandada por Santiago Ferette (Murilo Benício), é reconhecida pela população e pelo governo pelo trabalho social que realiza. Mas o que ninguém imagina, nem mesmo alguns dos funcionários e o filho de Ferette, Leonardo (Pedro Novaes), que também trabalha no local, é que os medicamentos de alto custo distribuídos gratuitamente para os mais necessitados não passam de placebos. Para fazer esse esquema funcionar, uma rede de personagens serve às maldades do vilão. “O Ferette se relaciona com os empregados quase que sozinho, dando ordens e mexendo com os indivíduos como se fossem peças num tabuleiro”, declara Murilo Benício.Xênica (Carla Marins), antiga funcionária da entidade, é uma dessas pessoas. Ela se dedica aos projetos liderados por Santiago sem desconfiar de nada. É do tipo que não acredita na maldade, até que se prove o contrário. Cuidou sozinha do filho, o agora médico José Maria (Túlio Starling). Ele faz trabalho voluntário no posto de saúde da Chacrinha, a comunidade fictícia da trama, cujos moradores são diretamente afetados pelo esquema dos medicamentos. José Maria vai se preocupar com os boatos de que os remédios da fundação são falsos, algo que poderá lhe causar sérios problemas e também a sua mãe. Carla Marins, que está de volta às novelas da TV Globo, comenta a personagem. “Xênica é alto astral, extrovertida, impulsiva e não quer passar despercebida. Tem muito orgulho do filho médico. No começo da história, ela se relaciona mais com o chefe Santiago. Estou feliz de estar de volta à TV Globo e com o reencontro profissional com o Murilo Benício. Eu o conheço desde os meus 16 anos, estudamos teatro juntos, e depois fizemos uma novela, Pé na Jaca, e tenho ótimas lembranças”, conta.Samira (Fernanda Vasconcellos) é a chefe de cozinha da fundação. À primeira vista, uma mulher séria e competente, mas que esconde uma atividade paralela e criminosa. “Ela é cínica e dissimulada. O maior desafio de interpretar esse papel são as contradições da Samira”, revela Fernanda Vasconcellos, que também está de volta às novelas após quase dez anos e mudou radicalmente o visual para viver a personagem. “Estar com o cabelo tão curto foi um susto bom, criativo, compatível com a Samira. A equipe de caracterização, liderada pela Gilvete Santos, acertou em cheio”, elogia. Um casal financeiramente bem-sucedido, Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), vai aparecer na fundação em determinado momento da história. Os dois são conhecidos de longa data de Ferette e voltam ao Brasil após um período morando no exterior.Macedo (Rodrigo García) e Edilberto (Julio Rocha) são os homens de confiança de Santiago Ferette. Esses sim, sabem como funciona a engrenagem disfarçada de trabalho social. Macedo trabalha como segurança, motorista e encarregado de mandar executar o serviço sujo. Sabe tanto sobre o patrão que, se resolvesse contar, poderia destruí-lo. “Macedo é esforçado e atento demais ao Ferette. Está sempre correndo atrás de algo para ele. Não suja as mãos, mas manda alguém sujar se o patrão mandar. Acredito que ele também sente certo prazer em perpetuar este tal poder que muitos criminosos usam para conseguir algum resultado específico. Ele admira o Ferette porque ele é mestre nisso”, analisa Rodrigo García. Já Edilberto é o capanga de Ferette, a quem dedica uma grande fidelidade. Frio e cruel, não demonstra o menor remorso ao executar as ordens do chefe. Julio Rocha, que teve papéis de destaque em novelas de Aguinaldo Silva, como Duas Caras e Fina Estampa comenta o personagem. “Edilberto é lealdade na pele e contradição na alma. Observa mais do que fala, pesa cada gesto… e, quando você acha que entendeu, ele muda o jogo. Edilberto precisa ser útil para existir e isso deixa cada encontro com o patrão elétrico e perigoso”, define.Macedo e Edilberto circulam entre a fundação e a “Casa de Farinha”, uma fábrica clandestina onde são produzidos os medicamentos placebo. Vicente (Marcello Escorel) trabalha como gerente do local e também sabe de muita coisa sobre Santiago Ferette. A fábrica conta com funcionários como Luciano (Pedro Ogata), que fica na linha de frente da produção dos comprimidos de farinha. “Vicente é um solitário, não confia em ninguém. Tem profunda inveja da vida de ostentação de Santiago Ferette e, por isso, o odeia do fundo da alma. Na presença do patrão, se mostra submisso, mas, longe dele, imita-o em sua frieza e firmeza”, revela Marcello Escorel, que também já trabalhou em obras assinadas por Aguinaldo Silva, como A Indomada e Senhora do Destino. Com estreia prevista para outubro, Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.