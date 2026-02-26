A Globo acaba de anunciar que o próximo paredão será falso.\nNesta sexta-feira (27), vai acontecer a dinâmica do exilado. Os participantes vão formar dois grupos e quem sobrar vai morar do lado de fora da casa até sábado (28).\n'A hora dela vai chegar', afirma Babu sobre Ana Paula\nEsposa de Alberto Cowboy, do BBB 26, reage a ameaças de deportação e diz que acionou a Justiça\nMaxiane afirma que ficaria chateada se Marciele e Jonas se beijassem\nNo sábado (28), o exilado ganha o poder de emparedar uma pessoa. Além de ir para o paredão, o escolhido vai trocar de lugar com o exilado e vai morar do lado de fora da casa até domingo (1º). O paredão será triplo e formado assim:\n1 indicado pelo exilado1 indicado pelo líder1 mais votado pela casaContragolpe do emparedado pelo líderHaverá prova bate e volta. Três pessoas vão jogar e uma vai se salvar do paredão.