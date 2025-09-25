A cena noturna e cultural da cidade tem mostrado sua efervescência nos últimos meses, com opções para todos os gostos e faixas etárias. Na contramão das opções de ocupação urbana gratuitas, os pubs nunca saíram de moda para quem prefere um ambiente mais intimista, com decoração temática, cervejas especiais, opções gastronômicas mais robustas e música ao vivo, geralmente passeando entre o rock, blues e jazz.\nEnquanto locais como o tradicional Bolshoi Pub celebram mais de duas décadas de existência, outros abrem as portas mostrando que público não falta para a proposta. O DownTown Pub abriu há pouco mais de 18 meses no Setor Bueno como um pub de essência tradicional, mas com toque moderno. “O grande diferencial de um pub está na sua própria origem. ‘Pub’ vem de Public House (casa pública em inglês), em contraste aos clubes ou closed houses (casas fechadas). A ideia sempre foi ser uma espécie de ‘casa fora de casa’: um espaço acolhedor, confortável e democrático”, explica Ronaldo Rodrigues, sócio do espaço.