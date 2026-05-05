O grupo Pussycat Dolls divulgou um comunicado em suas redes sociais, informando o cancelamento de 32 shows que aconteceriam na América do Norte, em países como Estados Unidos, Canadá e México. Essas apresentações faziam parte da turnê de reunião do grupo.\nSegundo a equipe, a produção planejava levar o show ao redor do mundo, mas, depois de uma "avaliação honesta". segundo a nota, decidiu-se pelo cancelamento de quase todas as datas na América do Norte.\nA exceção é um show previsto para o dia 6 de junho, no festival Outloud, durante o WeHo Pride, em Los Angeles, cidade onde o grupo iniciou carreira.\nMorre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos\nModa country é tendência mundial e aposta para a Pecuária de Goiânia\nMúsica, teatro e gastronomia: confira a agenda cultural de Goiânia