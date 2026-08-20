O que o passado do Rio de Janeiro revela sobre o Brasil de hoje? Com enredo ambientado entre os anos 1950 e 1970, Eldorado (2026), novo livro do premiado escritor e quadrinista Marcello Quintanilha, pretende responder a essa pergunta. O lançamento em Goiânia é neste sábado (22), na Mandrake Comic Shop, com direito a bate-papo com o autor e o goiano Márcio Paixão Júnior, além de sessão de autógrafos. Na ocasião, Marcello também lança uma nova edição de Luzes de Niterói (2018).\nAs duas publicações trazem os mesmos personagens e o mesmo universo, mas em momentos diferentes de suas vidas. Mesmo assim, os livros podem ser lidos independentemente, já que não se trata de uma sequência. Marcello Quintanilha, que reside em Barcelona, na Espanha, desde 2002, está no Brasil especialmente para a turnê de lançamento.