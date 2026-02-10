O Carnaval 2026 acontece de 14 a 18 de fevereiro, mas a folga depende da legislação local e do empregador. Ele será celebrado de 14 (sábado) a 18 (quarta-feira de Cinzas) de fevereiro. As datas principais são o sábado (14), domingo (15), segunda-feira (16), terça-feira (17) e a manhã da quarta-feira (18).\nApesar de ser uma das festas mais tradicionais do país, o Carnaval não é feriado nacional. De acordo com a legislação, cabe aos estados e municípios decidir se decretam feriado, ponto facultativo ou mantêm o expediente normal.\nNo Rio de Janeiro, o Carnaval é feriado estadual. Em São Paulo e na maioria das cidades brasileiras, a folga costuma ser ponto facultativo, ou seja, a empresa decide se libera ou não os funcionários.\nLéo Santana faz post emocionante após show que reuniu milhares de pessoas no pré-Carnaval de Goiânia