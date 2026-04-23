Sozinha em cena, a atriz Débora Falabella sustenta, por quase duas horas, uma personagem que começa dominando o sistema jurídico e termina confrontada por ele. Em Prima Facie , a atriz percorre essa virada em dois movimentos, da advogada segura, que acredita na lógica da lei, à mulher que passa a questioná-la a partir da própria experiência. “A história captura pela identificação, mas continua depois do palco”, disse Débora, em entrevista ao POPULAR. Fenômeno internacional e premiado no Brasil, o espetáculo chega a Goiânia neste sábado (25) e domingo (26), no Teatro Rio Vermelho.\nEscrito pela australiana Suzie Miller, o texto parte de um ponto sensível: a distância entre a vivência da vítima e as exigências de prova no processo penal. Em cena, essa tensão aparece como conflito direto. “Há a certeza da violência, mas nem sempre a capacidade de explicar exatamente o que aconteceu”, afirma a atriz. A peça acompanha essa ruptura e expõe como o sistema pode colocar em dúvida quem, até então, acreditava nele. Após temporadas que mobilizaram público e provocaram debates também fora do teatro, inclusive no meio jurídico, a montagem dirigida por Yara de Novaes chega à capital. Confira a entrevista: