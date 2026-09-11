O breve instante em que o céu muda de cor antes da chegada da noite inspirou a montagem do espetáculo Céu de Pêssego, da Quasar Cia. de Dança, que estreia em Goiânia neste domingo (13). Com coreografia de Henrique Rodovalho, a obra é uma ode à linguagem construída pela companhia ao longo de sua trajetória, aos ex-integrantes e aos novos colaboradores da Quasar. A apresentação começa às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho.\n“Céu de Pêssego surgiu a partir de um reencontro entre todos esses artistas, sendo eu, ex-bailarinos da Quasar e bailarinos com que já trabalhei. São artistas que já têm uma maturidade e toda uma trajetória construída, experiências acumuladas em outras companhias”, comenta Henrique Rodovalho. “O espetáculo traduz esse reencontro e como está cada um neste momento”, diz.\nO elenco, portanto, reúne artistas que têm histórias com a companhia de dança para contar no palco. “A gente até brinca que é um grupo 40+, um elenco bem maduro e de trajetória solidificada. Foi muito importante todos nos reunirmos em prol de um trabalho de arte para esse espetáculo”, aponta Rodovalho.