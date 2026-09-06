- caminho_veadeiros (1.3452702)\nImagine colocar a mochila nas costas e seguir por quase 500 quilômetros entre serras, vales, rios, cachoeiras e cânions, atravessando sete cidades goianas até chegar à Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás. Esse é o Caminho dos Veadeiros, que integra a lista nacional de trilhas do Ministério do Turismo. O percurso pode ser explorado tanto a pé quanto de bicicleta e permite ao aventureiro conhecer diferentes paisagens do Cerrado ao longo do caminho.\nA rota começa em Formosa e passa por Planaltina, Água Fria de Goiás, São João d’Aliança, Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul e Cavalcante e acompanha principalmente a Serra Geral do Paranã e muda de cenário ao longo do caminho.\nCampos de Cerrado dão lugar a matas de galeria, rios, paredões e áreas de maior altitude. Entre os atrativos estão a Cachoeira do Label, a maior de Goiás, a Cachoeira das Andorinhas, o Parque Municipal do Itiquira e os mirantes da Serra do Paranã.