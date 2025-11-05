Juliano Tchula ao lado da cantora Marília Mendonça (Reprodução / Redes sociais)\nJuliano Gonçalves Soares, o Tchula, compositor de sucessos da cantora Marília Mendonça como “De Quem É A Culpa” e “Amante Não Tem Lar”, vive uma nova fase após se converter à fé cristã. Nas redes sociais, Juliano afirmou que não compõem músicas sertanejas desde 2020: “Não concordo com as letras. [...] Quem pediu para eu parar foi Jesus”. Recentemente, se aderiu ao movimento evangélico chamado Legendários. Após a morte da cantora há quatro anos, as canções continuam nas paradas de sucesso.\nNatural de Rubiataba, no centro goiano, o músico compôs também para a dupla Henrique e Juliano (“A Flor e o Beija Flor” – com participação de Marília, “Cuida Bem Dela”, “Até Você Voltar”), Cristiano Araújo (“Não Sei Me Controlar” – primeiro sucesso do compositor – “É Com Ela Que Eu Estou”) e Matheus e Kauan (“Incertezas”). Para a rainha da sofrência, fez parte também de outras canções como “Folgado”, “Troca de Calçada”, “Ausência” e "Sentimento Louco”.