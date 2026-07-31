A confeitaria brasileira sempre encontrou inspiração na diversidade de sabores, ingredientes e tradições espalhados pelo País. É essa riqueza que inspira a nova temporada de Que Seja Doce, dedicada às brasilidades, com estreia nesta segunda-feira (3), às 20h45, no canal por assinatura GNT e no Globoplay, no plano Premium. Ao longo de sete episódios, confeiteiros de diferentes regiões do Brasil levam para a bancada receitas que traduzem suas histórias e culturas por meio de combinações criativas, técnicas refinadas e ingredientes que carregam identidade e afeto. Sob o comando de Felipe Bronze, a nova temporada reúne novamente Lucas Corazza, Michele Crispim e Tábata Romero no time de jurados e conta com a participação especial de Talitha Morete. Mais do que avaliar doces, eles acompanham histórias que revelam a riqueza das brasilidades presentes na confeitaria e mostram como tradição e inovação caminham lado a lado quando o assunto é criar sobremesas capazes de surpreender. Depois de tantas temporadas à frente da atração, Felipe Bronze revela que ainda encontra motivos para se emocionar diante da criatividade dos participantes: “O que ainda me surpreende é a capacidade de emocionar com simplicidade. Quando técnica e memória se encontram — com equilíbrio real de sabores — a confeitaria ganha outra dimensão.”A edição também apresenta uma novidade na dinâmica do programa. Em parceria com o É de Casa, os vencedores de cada episódio terão suas histórias acompanhadas em suas cidades de origem. A atração da TV Globo visitará a casa dos confeiteiros por meio de suas afiliadas, mostrando suas famílias, rotinas e o contexto por trás das receitas que conquistaram os jurados.Para Talitha Morete, a mudança amplia o olhar sobre os participantes e fortalece a valorização dos talentos espalhados pelo País: “Todos os sábados, a gente recebe o Brasil inteiro na nossa casa. Agora, será um prazer entrar na casa de cada participante, mostrar suas famílias, suas rotinas e a essência por trás de cada doce. Mais do que receitas, vamos compartilhar histórias, o que torna tudo ainda mais especial e emocionante”.Ao longo da competição, os jurados também passaram a observar aspectos que vão além da execução técnica. Para Tábata Romero, a experiência acumulada ao longo das temporadas transformou seu olhar durante as avaliações: “Eu sinto que hoje eu olho além do resultado final. Na primeira temporada, eu fiquei muito encantada com o que aparecia na minha frente. As ideias, a apresentação, a criatividade... tudo vinha com aquele tempero de primeira vez! Isso tudo ainda me encanta, mas... agora eu presto atenção no propósito! Eu observo as escolhas. O porquê de cada elemento estar ali”.A valorização dos ingredientes brasileiros também marcou esta edição. Michele Crispim destaca que um dos grandes diferenciais da temporada foi a forma como os confeiteiros combinaram referências internacionais com produtos nacionais: “A junção entre técnicas internacionais, com a valorização dos ingredientes nacionais. Nosso país tem dimensões continentais, e muitas vezes precisamos ser apresentados aos nossos próprios ingredientes. Foi muito bom provar esse tanto de Brasil!”Entre tantas criações apresentadas na bancada, Lucas Corazza adianta um dos doces que mais chamaram sua atenção: “Sempre temos aquele doce que nos surpreende e esse foi um bolo lindo, com recheio de abóbora, decorado com chantilly mas que veio em cima de uma mesa de chocolate esculpida no programa! Um belo exemplo de técnica e sabor aliados. Tivemos muitos doces que representavam as regionalidades do Brasil, tivemos sabores que me levaram a verdadeiras viagens. É lindo ver o brasileiro se apropriando do que é seu e se orgulhando disso.”