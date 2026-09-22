A Nobreza do Amor\nTonho afirma a Alika que Niara irá se recuperar. Casemiro se sente mal, e Graça fica apreensiva. Ana Maria percebe que Januário pode estar interessado nela. Campbell alerta Binta sobre as consequências de encerrar o contrato de Batanga com a Inglaterra. Akin e Ladisa fazem um acordo com Gamba para proteger Dumi. Aurelinda afirma que gostaria de que Ritinha fosse sua irmã. Onildo revela que Niara apresentou uma melhora. Pascoal agride Dumi, e Kênia se desespera. Casemiro pede que Tonho cuide de seu engenho e de Ana Maria, e o rapaz desconfia. Salma se declara a Omar. Diante de Mirinho e Ana Maria, Casemiro passa mal e não resiste.\nPor Você\nBela suspende Vanessa e a afasta temporariamente do hospital. Lucas descobre que Peixe está morando com Gabriel e questiona Bela sobre seus sentimentos pelo advogado. Gabriel aconselha Peixe a investir em Dalila. Iara sente falta de Juarez. Vanessa discute com Giovana. Pérola lamenta o conflito entre Bela e Vanessa. Lia chega ao Rio de Janeiro para morar com Iracema. Dalva oferece ajuda para Próspero se aproximar de Melinda. Vanessa arma com Junqueira para afastar Bela da presidência. Bela e as crianças aprovam Lia como sua nova ajudante. Juarez sente uma forte dor no peito.