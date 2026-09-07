A Nobreza do Amor\nTonho e Alika sofrem com a impossibilidade de seu amor, e decidem se afastar. Graça reclama com Casemiro por Caetana ter deixado o engenho. Mirinho inventa para Marta e Virgínia que foi ele quem decidiu sair da casa de Casemiro. Jawari, Bourgade e Jendal discutem sobre a entrada dos franceses nas minas de Batanga. Viriato comenta com Adônis que Geralda está sofrendo com a partida de Carrapato. Fátima reconhece Donato e deduz que o milagre de Veneranda era falso. Dona Menina se preocupa com a decisão de Tonho de se afastar de Alika. Virgínia passa mal ao saber que deverá dividir sua herança com Ritinha. Marta revela a Teresa que Diógenes é pai de Ritinha. Alika recebe um telegrama de Omar com a data de sua partida para Batanga.\nPor Você\nBela e Lucas aprovam o plano das crianças de aproximar os dois. Iara e Dalila acreditam que Juarez estava brincando sobre a possível mudança. Gabriel não cede à pressão de Vanessa e afirma que os dois enfrentarão um divórcio litigioso. Próspero fica sentido pela tristeza de Toy por conta de Leandra. Margô nota a animação de Lucas. Maike conforta Toy. Sabugo busca Tom-Tom na casa de acolhimento, e a menina comemora sua volta para a casa do pai. Peixe se arrisca ao voltar na casa de Juli, que está ocupada por um homem. Vanessa fotografa o beijo entre Lucas e Bela, e mostra a Gabriel. Iara encontra sua casa revirada, e Juarez se desespera.