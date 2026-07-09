A NOBREZA DO AMOR\nDumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha.\nCORAÇÃO ACELERADO\nNaiane se sente excluída com a condução de Ronei sobre a divulgação do cruzeiro. Ronei anuncia que João Raul fará a abertura do show de Agrado e Eduarda. Nora aconselha João Raul sobre Agrado. Zilá negocia a recontratação de Rosalva e Leocádia. João Raul faz uma nova tatuagem, e Walmir acredita que é uma homenagem a Agrado. Cinara indica um chá para Naiane sabotar a dupla Agrado e Eduarda durante o cruzeiro. João Raul, Agrado, Eduarda e Naiane se preparam para embarcar no cruzeiro.