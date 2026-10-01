A NOBREZA DO AMOR\nJendal avisa a Virgínia que espera ser bem recebido. Tonho e Alika se entregam à paixão. Chinua apresenta José a Akin e Ladisa e conta a Kênia que ele pretende libertar a princesa e Dumi com a ajuda de Omar. Mirinho revela que pretende se mudar com Graça e Virgínia para São Paulo. Sebastião entrega a Virgínia o telegrama sobre a chegada de Jendal.\nPOR VOCÊ\nSem avisar as crianças, Bela decide procurar por Aroldo com as pistas deixadas por Juli. Peixe desconfia de Vanessa. Lucas e Bela fazem um jantar para as crianças, e Peixe e Glorinha falam sobre seu pai. Iara e Juarez planejam sua festa de renovação de votos. Toy acolhe Próspero, que sente falta de Augusta. Vanessa assina os papéis do divórcio, mas insiste que ainda ama Gabriel. Toy pergunta a Juarez sobre Zé. Hanna enfrenta Sílvia. Maike ajuda Suelen, que fica encantada. Glorinha flagra Peixe e Dalila se beijando. Bela e Iara vão atrás de Aroldo.