A NOBREZA DO AMOR\nJendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida rainha de Batanga.\nCORAÇÃO ACELERADO\nJoão Raul e Agrado namoram. Ronei tenta intrigar Eduarda contra Agrado. Gael e Naiane ficam juntos, e Zilá se preocupa. Laurinha gosta das atitudes de Malvino. Tino sente ciúmes de Esteban com Laurinha. Naiane tenta gerar conteúdo para suas redes com Gael. Talita toma uma atitude com Bará. Leandro recebe uma ligação, e Eduarda desconfia. João Raul se espanta com o valor da multa que terá de pagar a Ronei. Leandro encontra Xavier.