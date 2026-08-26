A NOBREZA DO AMOR\nVirgínia vibra com a possibilidade de entregar Alika a Jendal. Salma pensa em Omar. Januário comemora a construção de sua casa, nas terras dadas por Tonho. Ciço propõe se unir a Mundica, que o rejeita. Alika descobre que Jendal se casou com Binta, e celebra o fato de finalmente poder se casar com Tonho. Tonho hesita quando Alika afirma que os dois irão para Batanga. Viriato aconselha Diógenes a revelar a verdade sobre Ritinha a Marta. Chinua diz a Kênia e Jendal que acredita que Dumi esteja morto. Kênia se casa com Pascoal. Ladisa e Akin encontram Dumi com vida. Diógenes conta a Virgínia que Viriato o procurou. Virgínia escreve uma carta para Jendal, denunciando Alika.\nPOR VOCÊ\nBela acode Carmela, e Vanessa se recusa a atuar como anestesista na ausência do médico responsável pelo plantão. Bela consegue fazer o parto de Carmela, que afirma que ninguém sabia de sua gravidez. Lucas se decepciona com a ausência de Bela ao encontro dos dois. Pérola descobre que Vanessa se negou atuar o parto de Carmela, e repreende a filha. Bela se desculpa com Lucas. A obstetra garante a Samuca que ela conseguirá levá-lo para casa com seus irmãos. Na casa de acolhimento, LP se incomoda com o comportamento de Peixe, e Glorinha defende o irmão. Peixe deseja trabalhar com Juarez. Clemente aconselha Juarez. Vanessa fala mal de Bela para Junqueira.