A Nobreza do Amor\nJendal planeja sua ida a Barro Preto. Alika/Lúcia e Teresa contratam Mundica para trabalhar no ateliê. Chinua confessa a José que teme as atitudes de Jendal. Niara/Vera se despede de Ana Maria e das crianças da escola. Omar se oferece para arcar com os custos do advogado e libertar Miguel da prisão. Binta propõe um acordo a Campbell, e exige o apoio de Pascoal. José tem um sonho com Cayman. Alika/Lúcia repreende a insistência de Mirinho em se aproximar dela. Onildo anuncia a Niara que seguirá com ela para Batanga. Jendal envia telegrama a Virgínia, anunciando o dia de sua chegada em Barro Preto.\nPor Você\nVanessa tenta se explicar para Gabriel, que confronta Junqueira sobre a idoneidade de seu trabalho no hospital. Glorinha é excluída por suas amigas da escola. Lucas chama Margô para um café. Lia registra o comportamento diferente de Samuca. Glorinha tem uma crise durante as aulas de judô e leva uma suspensão. Sílvia convida Margô para uma aula de balé. Hanna e Glorinha se aproximam. Manoel convida Pérola para sair. Vanessa planeja tirar Bela da posição de idealizadora do programa assistencial do hospital. Vanessa instiga Peixe a procurar um advogado para conseguir a guarda de seus irmãos e diz que irá arrumar um trabalho para o rapaz. Bela e Iara descobrem que Juli fez contato com Aroldo antes de seu acidente.