A Nobreza do Amor\nMalungo garante a Jendal que trará Alika de volta a Batanga. Todos estranham o comportamento de Viriato, sem perceber que se trata de Carrapato disfarçado. Miguel e Fátima repreendem a postura de Salma na festa de noivado, mas Fuad não se importa. Pascoal tem uma nova informação sobre o paradeiro de Dumi. Dumi conta a Akin e Ladisa que escreveu para Alika. Caetana e Ciço se preocupam com os planos de Mundica. Mirinho, Casemiro e Diógenes prestam queixa a Fortunato contra Fabrício. Salma confessa a Alika/Lúcia que está tentando fazer com que Fuad desista do casamento. Pascoal flagra a reunião rebelde organizada por Dumi. Alika questiona se Tonho lutaria a seu lado para salvar Batanga.\nCoração Acelerado\nJoão Raul e Naiane planejam a divulgação do pedido de casamento. Eduarda diz que apoiará Valéria em sua cirurgia. Zilá acredita que se reaproximará de Alaorzinho com o casamento de Naiane. Agrado se irrita com a declaração de João Raul para Naiane. Gael se decepciona ao saber que Naiane se casará com João Raul. Eduarda se preocupa com os sentimentos de Leandro. Zilá prepara o jantar de noivado de Naiane e João Raul. Walmir se incomoda com o discurso de João Raul sobre Naiane. Eduarda se abre para Leandro.