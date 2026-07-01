A NOBREZA DO AMOR\nMalungo agradece as informações recebidas de Jorge. Diógenes e Marta confrontam Virgínia diante das acusações de Lúcia/Alika. Onildo afirma a Fátima que Miguel e Salma têm o direito de saber a verdade sobre seu estado de saúde. Fátima engana Salma, a fim de continuar manipulando a filha. José se preocupa quando Alika diz que contará a Omar sobre seu envolvimento com Tonho. Dumi sugere que Kênia disfarce seu descontentamento com Jendal. Dumi comenta seu plano de furtar as joias do rei com Akin e Ladisa. Bartô divide com Miguel a ideia de construir um santuário para sua mãe em Barro Preto. Diógenes e Mirinho questionam Sebastião sobre seu apoio ao crime de Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está chegando ao Brasil.\nCORAÇÃO ACELERADO\nAgrado se entende com Eduarda, decidem viajar juntas. Ronei e Zilá enganam Cinara para conseguir o livro de ervas de Nora. Ronei desconfia de Osmar. Zilá prepara a sabotagem da participação do Zuzanete no festival de sucos. João Raul convida Irene para um jantar, a fim de reaproximá-la de Walmir. Cláudio pede ajuda a Rosinha para fazer o jantar de Irene e Walmir. Gael e Naiane ficam juntos novamente. Alaorzinho apoia Janete, que prepara o bar para o festival. Irene e Walmir se beijam. Agrado convoca Leandro para uma conversa com ela e Eduarda.