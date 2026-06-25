A Nobreza do Amor\nOnildo revela que o remédio de Tonho foi sabotado, e Lúcia/Alika e Caetana se desesperam. Virgínia insinua a Teresa que seria bom levar o ateliê para fora de Barro Preto. Viriato sofre ao carregar o segredo de confissão de Sebastião, e pensa em alertar Lúcia/Alika sobre as verdadeiras intenções de Virgínia. Kênia reclama com Chinua por ter se tornado refém de Jendal. Niara comenta com Teresa e José sua preocupação com o fato de Tonho ter chamado o nome verdadeiro de Alika na frente de Caetana. Maria Helena pensa em Murilo. Dona Menina tem um mau pressentimento, e todos rezam por Tonho. Tonho desperta e chama por Alika.\nCoração Acelerado\nJoão Raul confronta Naiane e Bara. Palhares anuncia sua volta à rádio. Eduarda não consegue falar com Agrado, e desabafa com Zuzu sobre Leandro. Walmir pede perdão a Agrado, e afirma que a moça é o grande amor da vida de João Raul. Naiane arma um plano para retornar a sua casa, e Gael comemora. Zilá recruta Osmar para sabotar Janete e Zuzu. Ela explica como proceder para interceptar a entrega das Marias do Caturama. Gael e Naiane se aproximam. Osmar consegue sabotar o trabalho de Janete e Zuzu. Eduarda decide se afastar de Agrado e Leandro por um tempo.