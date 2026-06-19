A Nobreza do Amor\nLúcia/Alika nota o comportamento de Mirinho. Marta repreende os ciúmes de Virgínia. Ana Maria comenta com Graça sobre seu namoro com Manoel. Manoel questiona Fortunato sobre a forma como trata Maria Helena. Fortunato alerta Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Belmira insinua a Viriato que acredita que Geralda esteja apaixonada por Carrapato. Mirinho discute com Virgínia por conta de Lúcia/Alika. Tonho apresenta uma piora, e Onildo dobra a dose do remédio, sem saber que foi sabotado por Mirinho. Niara agradece a Onildo por não ter revelado a verdadeira identidade de Alika. Jendal pressiona Kênia a participar do evento em que escolherá sua nova esposa. Onildo descobre que o medicamento de Tonho foi sabotado.\nCoração Acelerado\nPalhares e Cinara identificam suas diferenças, e desabafam com Zeca e Nora, respectivamente. Eduarda pede a Agrado para incluir músicas solo no álbum. Influenciado pela infusão de ervas dada por Naiane, João Raul se apresenta com sensualidade no palco, e Agrado nota.