A NOBREZA DO AMOR\nTodos comemoram o noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Mirinho beija Virgínia pensando em Lúcia/Alika. Omar chega à festa de Alika e Tonho, e todos se surpreendem. Januário dança com Ana Maria. Manoel nutre sua raiva de Mirinho. Virgínia questiona Mirinho sobre Lúcia/Alika. Omar se incomoda ao descobrir que Alika está noivo de Tonho. Binta comenta com Jawari sobre as mentiras de Jendal, e tem uma ideia para consumar seu casamento com o rei. Ana Maria confronta Mirinho sobre a situação com Manoel. Alika tem uma conversa sincera com Omar.\nCORAÇÃO ACELERADO\nAgrado apoia João Raul. Ronei afirma a Bará que deseja ver Agrado longe de João Raul. Alaor e Zuzu decidem manter o casamento e celebram seu amor. Gael conforta Naiane. Ronei convoca Agrado e Eduarda para uma reunião, e apresenta uma proposta internacional. Naiane se esconde e acaba testemunhando a reunião sigilosa de Ronei com a dupla. Naiane passa a informação obtida a Talita. Eduarda se desespera ao descobrir que Talita divulgou seu segredo. Eva revela a Bará que Talita instalou em seu celular um programa para vigiá-lo. Zilá recebe mais uma ameaça anônima. Eduarda questiona Agrado sobre o vazamento da proposta internacional.