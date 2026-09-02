A NOBREZA DO AMOR\nMirinho explica ao capanga como encontrar Tonho. Onildo afirma que irá esperar por Niara e se declara para a rainha. A pedido de Marta, Diógenes passa a dormir no quarto de hóspedes. Kênia planeja usar os ingleses para afastar Binta de seu caminho. Marta repreende o comportamento de Virgínia, que se sente mal. Fuad exige que Salma se afaste de Omar. Bartô comenta com Dôra que entrará em contato com o bispo para santificar Veneranda. Januário disfarça quando Ana Maria lhe pergunta sobre o amor. Jendal pressiona Campbell a revisitar seus acordos. Kênia insinua a Campbell que Jendal e Binta estão se aproximando dos franceses. Tonho é alvo de uma tocaia.\nPOR VOCÊ\nGabriel explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens. Pérola diz a Ricardo que manterá seu estado de saúde em segredo. Leandra chega para acompanhar a avó no hospital. Bela agradece o apoio de Gabriel. Vanessa provoca Bela ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz. Juarez pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli, mas acaba desistindo na frente da delegacia. Bela se aproxima cada vez mais das crianças. Clemente percebe que Toy não trabalha mais com Próspero, e aborda o rapaz. Dalila, Suelen e Bezão notam o clima entre Lucas e Bela. Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar. Zé desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.