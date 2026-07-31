A Nobreza do Amor\nOmar garante a Alika que a ajudará a derrubar Jendal, e afirma que não desistirá do amor da princesa. Omar desabafa com Onildo. Fátima apressa Salma a marcar seu casamento com Fuad. Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o assaltante que lhes roubou as joias de Jendal. Campbell leva Bakari até Jendal, que prende o estrangeiro ao ver as joias da Coroa em seu poder. Viriato se revolta com a insistência de Bartô em construir um santuário para Veneranda. Tonho diz a Alika que lutará ao seu lado por Batanga. Marta questiona Diógenes sobre a promoção de Mirinho em detrimento de Manoel. Omar presenteia Alika, e Tonho flagra os dois. Binta sugere que Jendal anule seu casamento com Alika.\nCoração Acelerado\nAgrado se chateia com a desconfiança de Eduarda. Zilá reafirma a Ronei que não está envolvida o caso de Xavier. Vânia e Eva alertam Bará sobre o comportamento controlador de Talita. Tino termina o relacionamento com Esteban. Malvino sugere cantar com Laurinha, que se emociona. Naiane gosta quando Rosinha comenta sobre a rusga entre Agrado e Eduarda. Esteban deixa o Grupo Amaral, e Zilá lamenta. Todos se preparam para prestigiar o casamento de Alaor e Zuzu.