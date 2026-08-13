A Nobreza do Amor\nTeresa acredita que Omar não desistirá de Alika, que se preocupa. Ana Maria confronta Manoel sobre o relacionamento dos dois. Mirinho disfarça o constrangimento ao ver Adalgisa, e Virgínia explica que convocou a modista para lhe fazer um vestido. Donato anuncia que voltou a enxergar, e Adônis garante que foi um milagre operado por Veneranda. Chinua se emociona quando Kênia afirma que lutará ao lado do povo de Batanga. Bartô paga Donato por seus serviços de atuação. Alika e Tonho prometem ajudar um ao outro na realização de seus sonhos no Brasil e em Batanga.\nCoração Acelerado\nA Globo não divulgou o resumo do último capítulo de Coração Acelerado.\nQuem Ama Cuida\nAdriana confessa a Pedro que ainda teme a ameaça. Rosa diz a Pilar que a patroa deveria ser mais gentil com Brigitte, e ameaça contar tudo que sabe sobre o pai da jovem. Bruna reage quando Pedro decide colocar um ponto final na relação do casal. Elisa explica a Adriana e Mau Mau que Otoniel vê espíritos. Adriana comenta com Nancy que precisa descobrir os problemas de Ulisses para planejar sua vingança. Dora se irrita com Carmita ao saber que a amiga hospedou Ademir em sua casa. Lyris não conta a Adriana sobre o vício de Ulisses no jogo. André diz a Pedro que considera perigoso ele investigar o motivo da morte do perito para reabrir o processo de Adriana. Dora e André se beijam.