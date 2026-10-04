A Nobreza do Amor\nJendal anuncia, na frente de todos, que Alika é sua esposa legítima. Alika e Niara fogem de Jendal, com a ajuda de Tonho. Teresa agride Virgínia, e Onildo a apoia. Todos comentam sobre as verdadeiras identidades de Alika e Niara. Omar, Tonho, Alika e Niara chegam a um esconderijo seguro. Jendal se revolta com a fuga da princesa. Mirinho repreende a atitude de Virgínia contra Alika. Jendal suborna Fortunato para falar com Mirinho. Marta presta solidariedade a Teresa. Campbell e Binta firmam um acordo à revelia de Jendal. José retorna a Batanga e informa a Akin e Ladisa que Menemi e Kofí estão ao lado dos rebeldes. Alika planeja sequestrar Jendal.\nPor Você\nBela se sente atordoada após pedir demissão do hospital, e pede ajuda a Gabriel. Gabriel alerta Junqueira sobre as demissões encomendadas por Vanessa, e afirma que a saída de Bela pode ser prejudicial para a imagem do hospital. Toy vibra com a aproximação de Leandra. Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor confessa sobre o uso de medicamentos a Ricardo e o cardiologista o faz prometer parar com a automedicação. Hanna torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha. Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita o pedido com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara e Juarez. Peixe anuncia que ele e Dalila estão namorando.